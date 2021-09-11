В мире зафиксировано 224,6 миллиона случаев коронавируса COVID-19

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Из них 4 631 228 случая - летальные

По состоянию на утро 11 сентября в мире с начала пандемии зафиксировали 224 674 087 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Worldometer.

Как отмечается, в частности выявлено 4 631 228 смертей, выздоровели 201 225 935 человек.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (41 741 693), Индия (33 208 330) и Бразилия (20 974 850).

Напомним, что ранее в мире зафиксировали 220 651 402 случая заражения коронавирусом. Всего было выявлено 4 567 493 смерти, выздоровел 197 158 641 человек.

Также Всемирная организация здравоохранения заявила, что мир перешел на плато по заболеваемости на COVID-19. Ежедневно в мире регистрируют около 4,5 млн случаев заражения коронавирусом и почти 72-78 тыс. летальных случаев.

А Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов (CDC) обнародовали результаты исследования, согласно которым вероятность смерти от COVID-19 у невакцинированных людей в 11 раз выше, чем у полностью вакцинированных.

Исследование, охватившее более 600 тысяч человек, также показало, что невакцинированное население более чем в 10 раз чаще госпитализировалось.