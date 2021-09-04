В мире зафиксировано 220,6 миллиона случаев заражения коронавирусом

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За минувшие сутки от COVID-19 погибли 1 197 человек

В мире по состоянию на утро 4 сентября зафиксировали 220 651 402 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил Worldometer.

Как отмечается, всего выявлено 4 567 493 смерти, выздоровел 197 158 641 человек.

Также за минувшие сутки зафиксировано 54 159 новых случаев, погибли 1 197 человек.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (40 703 674), Индия (32 945 907) и Бразилия (20 856 060).

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Напомним, что ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжила отслеживать ситуацию вокруг нового штамма коронавируса, который в мае обнаружили в Южно-Африканской Республике. В Национальном институте инфекционных заболеваний в Южной Африке проинформировали, что болезнь обнаружили во всех провинциях страны, но с низкой частотой.

Также ВОЗ пополнила свой мониторинговый список новым штаммом коронавируса под названием "Мю", который впервые обнаружили в Колумбии.

А в Южной Корее уже подтвердили первые три случая заражения этим штаммом вируса.