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В мире зафиксировано 219,9 миллиона случаев коронавируса

Украинская правда

В частности выявлено 4 557 307 смертей, выздоровели 196 632 018 человек

В мире по состоянию на утро 3 сентября зафиксирован 219 975 001 случай заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

В частности выявлено 4 557 307 смертей, выздоровели 196 632 018 человек.

С начала новых суток зафиксировано 53 115 новых случаев, умерли 1485 человек.

Подчеркивается, что на сегодня лидерами по числу случаев COVID-19 остаются США (40 513 018), Индия (32 903 289) и Бразилия (20 830 712).

Новости по теме: Штамм "Дельта" зафиксирован в 170 странах, - ВОЗ

Напомним, ранее мы писали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пополнила свой мониторинговый список новым штаммом коронавируса под названием "Мю". Колумбийский вариант "Мю" попал в категорию COVID-штаммов, которые вызывают интерес в ВОЗ.

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