В мире зафиксировано 219,9 миллиона случаев коронавируса
В частности выявлено 4 557 307 смертей, выздоровели 196 632 018 человек
В мире по состоянию на утро 3 сентября зафиксирован 219 975 001 случай заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.
В частности выявлено 4 557 307 смертей, выздоровели 196 632 018 человек.
С начала новых суток зафиксировано 53 115 новых случаев, умерли 1485 человек.
Подчеркивается, что на сегодня лидерами по числу случаев COVID-19 остаются США (40 513 018), Индия (32 903 289) и Бразилия (20 830 712).
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Напомним, ранее мы писали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пополнила свой мониторинговый список новым штаммом коронавируса под названием "Мю". Колумбийский вариант "Мю" попал в категорию COVID-штаммов, которые вызывают интерес в ВОЗ.