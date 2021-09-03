В мире зафиксировано 219,9 миллиона случаев коронавируса

В частности выявлено 4 557 307 смертей, выздоровели 196 632 018 человек

В частности выявлено 4 557 307 смертей, выздоровели 196 632 018 человек.

С начала новых суток зафиксировано 53 115 новых случаев, умерли 1485 человек.

Подчеркивается, что на сегодня лидерами по числу случаев COVID-19 остаются США (40 513 018), Индия (32 903 289) и Бразилия (20 830 712).

Напомним, ранее мы писали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пополнила свой мониторинговый список новым штаммом коронавируса под названием "Мю". Колумбийский вариант "Мю" попал в категорию COVID-штаммов, которые вызывают интерес в ВОЗ.