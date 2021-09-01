В мире зафиксировано 218,5 миллиона случаев COVID-19
В частности выявлено 4 533 949 смерти, выздоровели 195 385 487 человек
В мире по состоянию на утро 1 сентября зафиксировали 218 555 149 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные на сайте Worldometer.
В частности выявлено 4 533 949 смерти, выздоровели 195 385 487 человек.
С начала новых суток зафиксировано 42 417 новых случаев, погибли 1 359 человек.
Отмечается, что на сегодня лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (40 114 099), Индия (32 810 892) и Бразилия (20 777 867).
Напомним, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус призвал страны готовиться в ближайшие три месяца к новой пандемии. По его словам, заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне.