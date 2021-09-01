В мире зафиксировано 218,5 миллиона случаев COVID-19

В частности выявлено 4 533 949 смерти, выздоровели 195 385 487 человек

В частности выявлено 4 533 949 смерти, выздоровели 195 385 487 человек.

С начала новых суток зафиксировано 42 417 новых случаев, погибли 1 359 человек.

Отмечается, что на сегодня лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (40 114 099), Индия (32 810 892) и Бразилия (20 777 867).

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Напомним, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус призвал страны готовиться в ближайшие три месяца к новой пандемии. По его словам, заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне.