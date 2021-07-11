В мире зафиксировано 187,2 миллиона случаев коронавируса

От болезни уже излечился 171 255 731 человек

Отмечается, что от болезни уже излечился 171 255 731 человек.

Сейчас лидерами по количеству подтвержденных случаев коронавируса в мировой статистике являются:

США (34 726 111)

Индия (30 837 222)

Бразилия (19 069 003)

Франция (5 808 383)

РФ (5 758 300)

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Напомним, ранее мы писали, что за сутки 10 июля в Украине зафиксировали 290 новых случаев коронавирусной болезни, 5 зараженных умерли. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве.

За все время пандемии в Украине заболело уже 2 241 043 человека, болезнь унесла жизни 52 597 украинцев.