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В мире зафиксировано 187,2 миллиона случаев коронавируса

CDC

От болезни уже излечился 171 255 731 человек

По состоянию на утро 11 июля всего с начала пандемии в мире зафиксировали 187 280 689 случаев COVID-19, в том числе 4 043 032 - летальные. Об этом сообщает Worldometer.
 
Отмечается, что от болезни уже излечился 171 255 731 человек.

Сейчас лидерами по количеству подтвержденных случаев коронавируса в мировой статистике являются:

  • США (34 726 111)
  • Индия (30 837 222)
  • Бразилия (19 069 003)
  • Франция (5 808 383) 
  • РФ (5 758 300)

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Напомним, ранее мы писали, что за сутки 10 июля в Украине зафиксировали 290 новых случаев коронавирусной болезни, 5 зараженных умерли. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве.

За все время пандемии в Украине заболело уже 2 241 043 человека, болезнь унесла жизни 52 597 украинцев.

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