В мире зафиксировали более 259,7 миллиона случаев коронавируса

На сегодня COVID-19 зафиксировали в 222 странах и территориях

Отмечается, что в мире выявлено 259 731 904 случая COVID-19, в том числе 5 192 249 летальных, выздоровели – 234 880 900 человек.

Больше всего случаев COVID-19 с начала пандемии зарегистрировано в США (48 972 550), Индии (34 544 882) и Бразилии (22 043 417).

Подчеркивается, что на сегодня коронавирус зафиксировали в 222 странах и территориях.

Украина занимает 17-е место по общему количеству случаев COVID-19 с начала пандемии в мировой статистике.

Новости по теме: В Варшаве снова откроют госпиталь на стадионе из-за ситуации с коронавирусом

Напомним, ранее сообщалось, что среди серьезнейших осложнений коронавирусной болезни COVID-19 исследования все чаще называют тромбоз. Это состояние, при котором у человека образуются сгустки крови в сосудах (тромбы).

Известно, что чаще тромбы образуются в глубокой вене ноги и могут передвигаться по кровеносным сосудам и попадать в легкие.