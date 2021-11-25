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В мире зафиксировали более 259,7 миллиона случаев коронавируса

BBC

На сегодня COVID-19 зафиксировали в 222 странах и территориях

В мире по состоянию на утро 25 ноября зафиксировано свыше 259,7 млн случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

Отмечается, что в мире выявлено 259 731 904 случая COVID-19, в том числе 5 192 249 летальных, выздоровели – 234 880 900 человек.

Больше всего случаев COVID-19 с начала пандемии зарегистрировано в США (48 972 550), Индии (34 544 882) и Бразилии (22 043 417).

Подчеркивается, что на сегодня коронавирус зафиксировали в 222 странах и территориях.

Украина занимает 17-е место по общему количеству случаев COVID-19 с начала пандемии в мировой статистике.

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Напомним, ранее сообщалось, что среди серьезнейших осложнений коронавирусной болезни COVID-19 исследования все чаще называют тромбоз. Это состояние, при котором у человека образуются сгустки крови в сосудах (тромбы).

Известно, что чаще тромбы образуются в глубокой вене ноги и могут передвигаться по кровеносным сосудам и попадать в легкие.

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