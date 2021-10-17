В мире зафиксировали более 241 миллиона случаев заражения COVID-19

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В частности выявлено 4,9 млн смертей, выздоровели 218,4 млн человек

В мире по состоянию на утро 17 октября зафиксировали 241 189 378 случаев заражение коронавирусом. Об этом говорилось в данных Worldometer.

Как отмечается, также выявлено 4 910 396 смертей, выздоровели 218 442 744 человека.

Кроме того, с начала новых суток зафиксировано 37 202 новых случаев, погибли 726 человек.

А лидерами по количеству случаев коронавирус остаются США (45 774 175), Индия (34 067 719) и Бразилия (21 638 726).

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Напомним, что в мире по состоянию на утро 16 октября было зафиксировано более 240,8 млн случаев заражения коронавирусом.

В частности выявлено 240 850 632 случаев заболеваний COVID-19, в том числе 4 905 112 смертей, выздоровело 218 116 768 человек.

Однако, в Италии с начала пандемии коронавируса, резко увеличилось количество бедных.

Два миллиона бедных семей проживают из более чем 1,3 млн несовершеннолетних. Те, кто до начала пандемии находились на грани бедности сегодня находятся в полной нищете.

В то же время, в Украине за последние сутки было обнаружено 11288 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1086, медработников – 154).

Так, за прошедшие сутки, 16 октября, 4747 человек госпитализированы с подтвержденными и подозрительными случаями на коронавирус, летальных случаев – 219, выздоровел – 3541 лицо.