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В мире зафиксировали более 230 миллионов случаев COVID-19

Anadolu Agency

Среди них 4 722 782 смертей, выздоровели 207 060 329 человек

В мире по состоянию на утро 22 сентября зафиксировали 230 319 299 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

В частности, выявлено 4 722 782 смерти, выздоровели 207 060 329 человек.

Отмечается, что с начала новых суток зафиксировано 38 907 новых случаев, погибло 1 096 человек.

На сегодня лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются:

  • США (43 242 302);
  • Индия (33 531 498);
  • Бразилия (21 247 667).

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Напомним, ранее, Всемирная организация здравоохранения заявила, что мир перешел на плато по заболеваемости COVID-19. Ежедневно в мире регистрируют около 4,5 млн случаев заражения коронавирусом и почти 72-78 тыс. летальных исходов.

Как сообщалось ранее, Всемирная организация здравоохранения призывает ввести мораторий на ревакцинацию против коронавируса до 2022 года. Руководство организации в очередной раз обращает внимание, что миллионы людей в мире не получили даже одной дозы вакцины в то время, как другие государства уже начали проводить ревакцинацию.

В частности организация не хочет видеть повсеместного использования бустерных доз для полностью вакцинированных лиц.

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