В мире зафиксировали более 230 миллионов случаев COVID-19

Среди них 4 722 782 смертей, выздоровели 207 060 329 человек

В частности, выявлено 4 722 782 смерти, выздоровели 207 060 329 человек.

Отмечается, что с начала новых суток зафиксировано 38 907 новых случаев, погибло 1 096 человек.

На сегодня лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются:

США (43 242 302);

Индия (33 531 498);

Бразилия (21 247 667).

Напомним, ранее, Всемирная организация здравоохранения заявила, что мир перешел на плато по заболеваемости COVID-19. Ежедневно в мире регистрируют около 4,5 млн случаев заражения коронавирусом и почти 72-78 тыс. летальных исходов.

Как сообщалось ранее, Всемирная организация здравоохранения призывает ввести мораторий на ревакцинацию против коронавируса до 2022 года. Руководство организации в очередной раз обращает внимание, что миллионы людей в мире не получили даже одной дозы вакцины в то время, как другие государства уже начали проводить ревакцинацию.

В частности организация не хочет видеть повсеместного использования бустерных доз для полностью вакцинированных лиц.