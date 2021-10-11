home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

В мире зафиксировали 238,6 миллиона случаев заражений COVID-19

Украинская правда

В частности выявлено 4,8 млн смертей, выздоровели 215,8 млн человек

В мире по состоянию на утро 11 октября зафиксировали 238 652 893 случая заражение коронавирусом. Об этом говорилось в данных Worldometer.

Как отмечается, выявлено 4 867 294 смерти, выздоровели 215 856 030 человек.

Кроме того, с начала новых суток зафиксировано 20 635 новых случаев в мире, погибли 284 человека.

А лидерами по количеству заражений COVID-19 остаются США (45 204 373), Индия (33 971 607) и Бразилия (21 575 820).

Новости по теме: Осенью в Украине ситуация с коронавирусом может быть хуже, чем весной, - эпидемиолог

Напомним, что ранее в мире количество случаев заражения коронавирусом преодолела отметку в 237 миллионов. В том числе летальных исходов 4,8 млн, выздоровели 214 млн человек.

Также ведущая научная сотрудница Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан заявила, что человечество преодолело почти 60% пути для выхода из пандемии коронавируса, но появление новых штаммов и другие неожиданные препятствия могут отдалить завершение пандемии.

В то же время в Украине за минувшие сутки, 10 октября, обнаружили 8 832 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализировали 2 672 лица, зафиксировано 207 летальных случаев, выздоровели 2 503 человека.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Президент России Владимир Путин вышел из самоизоляции Таиланд планирует сократить сроки самоизоляции для иностранных туристов В Украине отменили самоизоляцию для иностранцев: Кого это касается Путин заявил, что идет на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в своем окружении

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект