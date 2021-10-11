В мире зафиксировали 238,6 миллиона случаев заражений COVID-19

Украинская правда

В частности выявлено 4,8 млн смертей, выздоровели 215,8 млн человек

В мире по состоянию на утро 11 октября зафиксировали 238 652 893 случая заражение коронавирусом. Об этом говорилось в данных Worldometer.

Как отмечается, выявлено 4 867 294 смерти, выздоровели 215 856 030 человек.

Кроме того, с начала новых суток зафиксировано 20 635 новых случаев в мире, погибли 284 человека.

А лидерами по количеству заражений COVID-19 остаются США (45 204 373), Индия (33 971 607) и Бразилия (21 575 820).

Напомним, что ранее в мире количество случаев заражения коронавирусом преодолела отметку в 237 миллионов. В том числе летальных исходов 4,8 млн, выздоровели 214 млн человек.

Также ведущая научная сотрудница Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан заявила, что человечество преодолело почти 60% пути для выхода из пандемии коронавируса, но появление новых штаммов и другие неожиданные препятствия могут отдалить завершение пандемии.

В то же время в Украине за минувшие сутки, 10 октября, обнаружили 8 832 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализировали 2 672 лица, зафиксировано 207 летальных случаев, выздоровели 2 503 человека.