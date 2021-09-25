В мире зафиксировали 231,9 миллиона случаев коронавируса

Фото из открытых источников

Также зафиксировано 4 751 585 смертей, выздоровели 208 526 102 человека

Количество случаев заражение коронавирусом в мире превысила 231,9 миллиона. Об этом говорилось в данных Worldometer.

Как отмечается, в мире по состоянию на утро 25 сентября зафиксировано 231 915 321 случай коронавируса, в том числе 4 751 585 летальных, выздоровели 208 526 102 человека.

Также больше всего случаев заражений COVID-19 с начала пандемии выявлено в США (43 668 680), Индии (33 624 419) и Бразилии (21 327 616).

Сейчас Украина находится на 19-й строчке в мировом рейтинге по заболеваемости на коронавирус.

Новости по теме: В России пятый день подряд количество смертей от COVID превышает 800 человек

Напомним, что по состоянию на утро 24 сентября количество случаев заражения коронавирусом в мире превысила 231,39 миллиона. В том числе 4 742 761 летальный, выздоровели 208 082 102 человека.

А по состоянию на утро 25 сентября в Украине лабораторно подтвердили 2 387 750 случаев заражения коронавирусом COVID-19, за сутки - 8267. В частности, заболели 715 детей и 157 медработников.

Также за сутки было госпитализировано – 2035 человек, летальных случаев – 133, выздоровел – 2821 лицо.