В мире с начала пандемии зафиксировали более 244 миллионов случаев COVID-19
Выявлено 4 959 628 смертей, выздоровели 221 197 315 человек
В частности, выявлено 4 959 628 смертей, выздоровели 221 197 315 человек.
Подчеркивается, что на сегодня лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются:
- США (46 294 210),
- Индия (34 175 468),
- Бразилия (21 723 559).
Украина находится на 18-й строчке в этом перечне.
Напомним, ранее мы писали, что Всемирная организация здравоохранения решила обеспечить бедные страны тестами и таблетками для инфицированных коронавирусом по низкой цене. Речь идет о препарате "Молнупіравір" производства американской Merck и ее партнера Ridgeback Biotherapeutics.
Как сообщалось ранее, на сегодня смертность от коронавируса COVID-19 снижается и находится на самом низком уровне почти за год. Смертность снижается во всех регионах, кроме Европы, где несколько стран сталкиваются с новой волной коронавирус.