В мире с начала пандемии зафиксировали более 244 миллионов случаев COVID-19

Выявлено 4 959 628 смертей, выздоровели 221 197 315 человек

В частности, выявлено 4 959 628 смертей, выздоровели 221 197 315 человек.

Подчеркивается, что на сегодня лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются:

США (46 294 210),

Индия (34 175 468),

Бразилия (21 723 559).

Украина находится на 18-й строчке в этом перечне.

Напомним, ранее мы писали, что Всемирная организация здравоохранения решила обеспечить бедные страны тестами и таблетками для инфицированных коронавирусом по низкой цене. Речь идет о препарате "Молнупіравір" производства американской Merck и ее партнера Ridgeback Biotherapeutics.

Как сообщалось ранее, на сегодня смертность от коронавируса COVID-19 снижается и находится на самом низком уровне почти за год. Смертность снижается во всех регионах, кроме Европы, где несколько стран сталкиваются с новой волной коронавирус.