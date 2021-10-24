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В мире с начала пандемии зафиксировали более 244 миллионов случаев COVID-19

Anadolu Agency

Выявлено 4 959 628 смертей, выздоровели 221 197 315 человек

В мире по состоянию на утро 24 октября зафиксировали 244 133 259 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

В частности, выявлено 4 959 628 смертей, выздоровели 221 197 315 человек.

Подчеркивается, что на сегодня лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются:

  • США (46 294 210),
  • Индия (34 175 468),
  • Бразилия (21 723 559).

Украина находится на 18-й строчке в этом перечне.

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Напомним, ранее мы писали, что Всемирная организация здравоохранения решила обеспечить бедные страны тестами и таблетками для инфицированных коронавирусом по низкой цене. Речь идет о препарате "Молнупіравір" производства американской Merck и ее партнера Ridgeback Biotherapeutics.

Как сообщалось ранее, на сегодня смертность от коронавируса COVID-19 снижается и находится на самом низком уровне почти за год. Смертность снижается во всех регионах, кроме Европы, где несколько стран сталкиваются с новой волной коронавирус.

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