В мире с начала эпидемии выявили 242,8 миллиона случаев коронавируса

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В частности летальных исходов 4,9 миллиона, выздоровело - 220,1 миллион человек

По состоянию на сегодня в мире с начала пандемии выявлено 242 811 115 случаев заражений COVID-19. Об этом говорилось в данных Worldometer.

Как отмечается, в частности зафиксировано 4 937 670 летальных случаев, выздоровело - 220 107 072 человека.

Кроме этого, больше всего случаев заражений сейчас фиксируется в таких странах, как США (46,092,362), Индия (34 127 450) и Бразилия (21 680 489).

Напомним, что ранее вариант коронавируса B.1.617.2, который впервые обнаружили в Индии и который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) маркирует как Delta, зафиксировали в 193 странах и территориях.

Так, еженедельное количество новых летальных исходов уменьшилось по сравнению с прошлой неделей на 2% и составляет 46 140.

Также в Украине за последние сутки подтвердили 22415 новых случаев заболеваний коронавирусом (из них детей – 1771, медработников – 345). Госпитализированы 4892 человек, умерло – 546, выздоровело – 8036 человек.

А в Польше в течение нескольких следующих недель начнется вакцинация третьей дозой вакцины против коронавируса всех желающих, которым исполнилось 18 лет.

В частности очередные дозы смогут принять лица старше 18 лет, которые две дозы вакцины приняли не менее шести месяцев назад.