В мире произошел масштабный сбой в работе соцсетей: Как отреагировали компании

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Первыми прекратили работу мессенджеры Facebook

В мире произошел масштабный сбой в работе социальных сетей, сервисов и других ресурсов. Первыми "упали" соцсети и мессенджеры, которые входят в компанию Facebook. Об этом говорилось в данных сервиса Downdetector.

Как отмечается, почти сразу после начала проблем компания Facebook выпустила заявление в соцсети Twitter и сообщила, что работает над ликвидацией проблем в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

Кроме этого, на странице Instagram в Twitter также было размещено заявление, в котором соцсеть просила пользователей "немножко потерпеть", обещая ликвидировать сбой уже в ближайшее время.

Тем не менее, другие компании, в работе которых сейчас есть проблемы, не делали заявлений относительно собственного сбоя, но успели "потроллить" Facebook, Instagram и WhatsApp.

В частности, TikTok пригласил ресурсов Facebook загружать китайское приложение. Через час после этого сломался и сам TikTok.

А онлайн-кинотеатр Netflix после сбоя в Facebook выложил публикацию с высмеиванием соцсетей компании.

Пока неизвестно, что именно стало причиной сбоя в работе мировых ресурсов.

Однако, по данным американского агентства Reuters, глобальный сбой в Facebook мог быть спровоцирован ошибкой в конфигурации, но возможен и саботаж со стороны сотрудников. Версию с вмешательством извне эксперты считают маловероятной.

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Как сообщалось ранее, пользователи Instagram и WhatsApp испытали трудности при использовании приложения в Facebook не открывался веб-сайт. У пользователей Instagram не работало приложение (51%), веб-сайт (29%).