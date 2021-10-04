В мире произошел масштабный сбой в работе соцсетей: Как отреагировали компании
Первыми прекратили работу мессенджеры Facebook
В мире произошел масштабный сбой в работе социальных сетей, сервисов и других ресурсов. Первыми "упали" соцсети и мессенджеры, которые входят в компанию Facebook. Об этом говорилось в данных сервиса Downdetector.
Как отмечается, почти сразу после начала проблем компания Facebook выпустила заявление в соцсети Twitter и сообщила, что работает над ликвидацией проблем в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.
Кроме этого, на странице Instagram в Twitter также было размещено заявление, в котором соцсеть просила пользователей "немножко потерпеть", обещая ликвидировать сбой уже в ближайшее время.
Тем не менее, другие компании, в работе которых сейчас есть проблемы, не делали заявлений относительно собственного сбоя, но успели "потроллить" Facebook, Instagram и WhatsApp.
В частности, TikTok пригласил ресурсов Facebook загружать китайское приложение. Через час после этого сломался и сам TikTok.
А онлайн-кинотеатр Netflix после сбоя в Facebook выложил публикацию с высмеиванием соцсетей компании.
Пока неизвестно, что именно стало причиной сбоя в работе мировых ресурсов.
Однако, по данным американского агентства Reuters, глобальный сбой в Facebook мог быть спровоцирован ошибкой в конфигурации, но возможен и саботаж со стороны сотрудников. Версию с вмешательством извне эксперты считают маловероятной.
Как сообщалось ранее, пользователи Instagram и WhatsApp испытали трудности при использовании приложения в Facebook не открывался веб-сайт. У пользователей Instagram не работало приложение (51%), веб-сайт (29%).