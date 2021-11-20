В мире обнаружили более 257 миллионов случаев коронавируса

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В том числе 5,1 млн смертей, выздоровело - 232 млн человек

В мире по состоянию на утро 20 ноября зафиксировали 257 012 462 случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщил Worldometer.

Как отмечается, также выявлено 5 156 514 смертей, выздоровели - 232 054 205 человек.

При этом, с начала новых суток зафиксировано 85 438 новых случаев, погибли 1 232 человека.

А лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (48 521 596), Индия (34 499 925) и Бразилия (22 003 317).

Сейчас Украина в этом топе занимает 16 место.

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Напомним, что Австрия первой в Евросоюзе вводит обязательную для всех вакцинацию против коронавируса. В стране введут полный национальный локдаун.

Так, вакцинация станет обязательной с 1 февраля 2022 года.

Также в Украине за последние сутки обнаружили 18250 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1463, медработников – 380).

В то же время, госпитализировали 3594 человек с подтвержденными и подозрительными случаями COVID-19, летальных случаев – 664, выздоровело – 21979 человек.