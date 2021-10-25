В мире обнаружили более 244,4 миллиона случаев заражений коронавирусом
В том числе 4,9 млн летальных, выздоровели 221,4 млн человек
В мире по состоянию на утро 25 октября зафиксировано более 244,4 млн случаев заражения коронавирусом. Об этом говорилось в данных Worldometer.
Как отмечается, всего в мире выявлено 244 427 410 случаев COVID-19, 4 963 752 – летальных, выздоровели – 221 451 949 человек.
А лидерами по количеству заболеваний на коронавирус в мировой статистике являются США (46 312 782), Индия (34 189 484) и Бразилия (21 729 763).
Кроме этого, COVID-19 зафиксировали уже в 221 стране и территории.
В частности Украина занимает 18-е место в общей статистике.
Напомним, что в мире по состоянию на утро 24 октября зафиксировали 244 133 259 случаев заражений коронавирусом. Также было выявлено 4 959 628 смертей, выздоровели 221 197 315 человек.
При этом, в Украине за последние сутки, 24 октября, было выявлено 14 634 новых случая коронавируса (из них детей – 999, медработников – 173).
В то же время за минувшие сутки 3912 человек были госпитализированы с подтвержденными и подозрительными случаями на коронавирус, летальных исходов – 330, выздоровело – 4598 человек.