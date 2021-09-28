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В мире обнаружили более 233 миллионов случаев COVID-19

Украинская правда

В частности 4 769 820 летальных, выздоровели уже 209 832 648 человек

В мире по состоянию на утро 28 сентября зафиксирован 233 099 451 случай заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.
 
В том числе 4 769 820 летальных, выздоровели уже 209 832 648 человек.

На сегодня лидерами по числу случаев COVID-19 в мировой статистике являются США (43 942 335), Индия (33 693 148), Бразилия (21 366 395).

Отмечается, что сейчас коронавирус зафиксировали в 221 стране и территории.

Украина занимает 19-е место в общей статистике.

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Напомним, ранее в ВОЗ заявили о возможности лечения коронавируса антителами. Однако такой метод рекомендуют использовать для тяжелобольных пациентов или для тех, у кого не выработались антитела. Речь идет об использовании двух моноклональных антител – казиривимаба и имдевимаба.

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