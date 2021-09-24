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В мире обнаружили более 231,3 миллиона случаев коронавируса

CDC

В частности 4 742 761 летальный, выздоровели 208 082 102 человека

В мире по состоянию на утро 24 сентября число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 231,39 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Согласно этим данным, в мире по состоянию на утро 24 сентября зафиксировано 231 397 264 случая коронавируса, в том числе 4 742 761 летальный, выздоровели 208 082 102 человека.

Подчеркивается, что с начала новых суток зафиксировано 38 756 случая инфицирования, умерло 1045 человек.

Больше всего случаев COVID-19 с начала пандемии выявлено в США (43 532 491), Индии (33 594 803) и Бразилии (21 308 178).

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Напомним, ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что COVID-штамм "Дельта" фактически вытеснил остальные варианты коронавирус. Остальные угрожающие штаммы - "Альфа"," Бета "и" Гамма " – составляют менее 1%.

Как сообщалось ранее, американские ученые провели исследование, как штамм коронавируса "Дельта" влияет на детей. Так, непривитых подростков госпитализируют в 10 раз чаще, чем привитых, тогда как процент инфицированных детей с тяжелым течением не изменился. 

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