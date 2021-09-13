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В мире обнаружили более 225,4 миллиона случаев коронавируса

Anadolu Agency

В частности – 4 644 176 летальных, выздоровел 202 057 901 человек

В мире по состоянию на утро 13 сентября зафиксировано более 225,4 млн случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 202 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

Отмечается, что в мире выявлено 225 478 803 случая COVID-19.

В том числе 4 644 176 летальных, выздоровел 202 057 901 человек.

На сегодня лидерами по числу случаев COVID-19 в мировой статистике являются США (41 853 362), Индия (33 263 542), Бразилия (20 999 779).

Подчеркивается, что коронавирус зафиксировали в 221 стране и территории.

Украина занимает 18-е место в общей статистике.

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Напомним, ранее мы писали, что Всемирная организация здравоохранения призывает ввести мораторий на ревакцинацию против коронавируса до 2022 года. Миллионы людей в мире не получили даже одной дозы вакцины.

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