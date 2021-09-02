В мире обнаружили более 219,2 миллиона случаев коронавируса
В том числе 4 545 350 летальных, выздоровели 196 074 017 человек
В мире по состоянию на утро 2 сентября зафиксировано более 219,2 млн случаев заражения коронавирусом, выздоровели уже более 196 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.
Согласно этим данным, в мире выявлено 219 280 183 случая COVID-19, в том числе 4 545 350 летальных, выздоровели 196 074 017 человек.
Отмечается, что на сегодня лидерами по числу подтвержденных случаев коронавирусной болезни в мировой статистике являются США (40 330 712), Индия (32 857 937) Бразилия (20 804 215).
Украина занимает 18-е место в общей статистике.
В частности коронавирус зафиксировали в 221 стране и территории.
Напомним, ранее мы писали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пополнила свой мониторинговый список новым штаммом коронавируса под названием"Мю". Колумбийский вариант " Мю " попал в категорию COVID-штаммов, которые вызывают интерес в ВОЗ.