В мире обнаружили более 219,2 миллиона случаев коронавируса

В том числе 4 545 350 летальных, выздоровели 196 074 017 человек

Согласно этим данным, в мире выявлено 219 280 183 случая COVID-19, в том числе 4 545 350 летальных, выздоровели 196 074 017 человек.

Отмечается, что на сегодня лидерами по числу подтвержденных случаев коронавирусной болезни в мировой статистике являются США (40 330 712), Индия (32 857 937) Бразилия (20 804 215).

Украина занимает 18-е место в общей статистике.

В частности коронавирус зафиксировали в 221 стране и территории.

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Напомним, ранее мы писали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пополнила свой мониторинговый список новым штаммом коронавируса под названием"Мю". Колумбийский вариант " Мю " попал в категорию COVID-штаммов, которые вызывают интерес в ВОЗ.