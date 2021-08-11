В мире обнаружили более 204,7 миллиона случаев COVID-19

В частности 4 327 096 летальных, 183 926 531 человек выздоровел

Отмечается, что в мире выявлено 204 795 682 случая COVID-19.

В том числе 4 327 096 летальных, 183 926 531 человек выздоровел.

На сегодня лидерами по числу случаев COVID-19 в мировой статистике являются США (36 892 215), Индия (32 036 511), Бразилия (20 213 388).

Подчеркивается, что в целом коронавирус зафиксировали в 220 странах и территориях.

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Напомним, ранее мы писали, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что пандемия коронавируса COVID-19 не завершится по крайней мере до середины 2022 года. По словам главы ВОЗ, пандемия будет продолжаться до тех пор, пока у большей части населения планеты не будет иммунитета.

Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Аданом Гебреисус объявил о глобальной цели - сделать прививки по меньшей мере 10% населения в каждой стране к сентябрю 2021 года.