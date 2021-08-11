home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

В мире обнаружили более 204,7 миллиона случаев COVID-19

Anadolu Agency

В частности 4 327 096 летальных, 183 926 531 человек выздоровел

В мире по состоянию на утро 11 августа зафиксировано более 204,7 млн случаев заражения коронавирусом, из них - более 4,3 млн летальных, выздоровели уже свыше 183,9 млн человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

Отмечается, что в мире выявлено 204 795 682 случая COVID-19.

В том числе 4 327 096 летальных, 183 926 531 человек выздоровел.

На сегодня лидерами по числу случаев COVID-19 в мировой статистике являются США (36 892 215), Индия (32 036 511), Бразилия (20 213 388).

Подчеркивается, что в целом коронавирус зафиксировали в 220 странах и территориях.

Новости по теме: Прогноз ученых: Осенью в мире резко возрастет смертность от коронавируса

Напомним, ранее мы писали, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что пандемия коронавируса COVID-19 не завершится по крайней мере до середины 2022 года. По словам главы ВОЗ, пандемия будет продолжаться до тех пор, пока у большей части населения планеты не будет иммунитета.

Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Аданом Гебреисус объявил о глобальной цели - сделать прививки по меньшей мере 10% населения в каждой стране к сентябрю 2021 года.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Переход Месси в "ПСЖ": ФК "Барселона" сделал футболисту финальное предложение Президент "Барселоны" подтвердил переход Месси в ФК "ПСЖ" В Британии задержали 11 подозреваемых в травле футболистов сборной Англии Шевченко заявил о завершении контракта с Нацсобранием

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект