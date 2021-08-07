В мире обнаружили более 202,4 миллиона случаев коронавируса

В частности выявлено 4 290 728 смертей, выздоровели 181 932 975 человек.

Отмечается, что с начала новых суток зафиксировано 70 723 новых случая, погибли 1 008 человек.

Лидерами по количеству случаев коронавирусной болезни COVID-19 остаются США (36 447 123), Индия (31 895 383) и Бразилия (20 108 746).

Новости по теме: В Украине зафиксировано более тысячи новых СOVID-случаев, но выздоровлений больше

Напомним, ранее ученые Королевского колледжа Лондона рассказали, чем отличаются COVID-симптомы у людей всех возрастов. Потеря обоняния является довольно редким явлением среди людей пожилого возраста, а пациенты 40-59 лет чаще жалуются на постоянный кашель. Исследователи отслеживали динамику заболевания в первые три дня после положительного теста.