В мире обнаружили более 202,4 миллиона случаев коронавируса
В частности выявлено 4 290 728 смертей, выздоровели 181 932 975 человек
В мире по состоянию на утро 7 августа зафиксировали 202 430 584 случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.
В частности выявлено 4 290 728 смертей, выздоровели 181 932 975 человек.
Отмечается, что с начала новых суток зафиксировано 70 723 новых случая, погибли 1 008 человек.
Лидерами по количеству случаев коронавирусной болезни COVID-19 остаются США (36 447 123), Индия (31 895 383) и Бразилия (20 108 746).
Напомним, ранее ученые Королевского колледжа Лондона рассказали, чем отличаются COVID-симптомы у людей всех возрастов. Потеря обоняния является довольно редким явлением среди людей пожилого возраста, а пациенты 40-59 лет чаще жалуются на постоянный кашель. Исследователи отслеживали динамику заболевания в первые три дня после положительного теста.