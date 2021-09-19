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В мире обнаружили 228,9 миллиона случаев коронавируса

Anadolu Agency

В частности выявлено 4 700 279 смертей, выздоровели 205 551 116 человек

В мире по состоянию на утро 19 сентября зафиксировали 228 952 022 случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

В частности выявлено 4 700 279 смертей, выздоровели 205 551 116 человек.

С начала новых суток зафиксировано 43 790 новых случаев, умерли 1 122 человека.

На сьоодні лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (42 866 805), Индия (33 448 163) и Бразилия (21 230 325).

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Напомним, ранее мы писали, что Украина входит в 10-ку лидеров Европы по новым случаям коронавируса. Украина среди стран мира занимает 17 место по количеству новых инфицирований, среди стран Европы – 6 позицию.

В Европе по суточным приростом болезни лидируют Великобритания, Россия, Германия, а суточной смертности от коронавируса – Россия, Британия, Украина.

Как сообщалось ранее, вариант коронавируса B.1.617.2, который впервые обнаружили в Индии и который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) маркирует как "Дельта", зафиксировали еще в шести странах, общее количество которых составило 180. 

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