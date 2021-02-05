В мире количество людей, вакцинированных от COVID-19, превысило количество инфицированных, - ВОЗ

Фото из открытых источников

В то же время в 130 странах люди до сих пор не получили первой дозы вакцины

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что в мире количество людей, которые получили прививку от COVID-19, превысило число больных на коронавирус. Об этом он рассказал во время брифинга 5 февраля, сообщает пресс-служба ВОЗ.

"Во всем мире количество прививок превысило количество зарегистрированных инфекций. В одном смысле это хорошая новость и необычайное достижение за такой короткий промежуток времени. Но более трех четвертей этих прививок проводятся только в 10 странах, на которые приходится почти 60% мирового ВВП", - заявил Гебреисус.

Он также уточнил, что почти 130 стран, где проживает 2,5 миллиарда человек, до сих пор не получили первую дозу препарата. И это в то время, когда некоторые страны уже вакцинировали значительную часть своего населения, которые имеют более низкий риск тяжелых заболеваний или смерти.

Новости по теме: ВОЗ сообщает о замедлении темпов распространения коронавируса

"Но как только страны с вакцинами вакцинируют своих медицинских работников и пожилых людей, лучший способ защитить остальную часть своего собственного населения - это совместное использование вакцин, чтобы другие страны могли сделать то же самое", - подчеркнул председатель ВОЗ.

Кроме этого, он объяснил связь - чем дольше времени занимает вакцинация лиц в группах риска, тем больше возможностей имеет вирус, чтобы мутировать и уклоняться от действия вакцин.

Новости по теме: ВОЗ будет учить украинских медиков проводить вакцинацию против коронавируса

Напомним, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус призвал фармакологические компании предоставить свои мощности производителям вакцины против коронавируса COVID-19.