В мире количество COVID-больных превысило 157,5 миллиона человек

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Антирейтинг коронавирусной статистики возглавляют США

В мире общее количество случаев инфицирование коронавирусом по состоянию на утро 8 мая, достигает 157 561 260 человек. Об этом сообщает Worldometer.

Как отмечается, 135 019 266 человек сумели побороть недуг, а 3 284 409 человек умерли.

При этом добавляется, что сейчас антирейтинг по количеству инфицированных возглавляют США, где зафиксировано 33 418 826 больных. Кроме этого, в стране произошло 594 911 летальных исходов из-за COVID-19.

Стало известно, что второе место за Индией. Число заболевших в регионе достигает отметки 21 892 676 человек, а 238 270 человек скончались. На третьей позиции в антирейтинге - Бразилия с 15 087 360 больными, умерли в этой стране от коронавируса 419 393 человек.

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Напомним, в Украине по состоянию на 8 мая, обнаружили 8 710 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 374 ребенка и 193 медработника.