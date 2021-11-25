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В Минздраве Грузии заявили, что Саакашвили не нуждается в продолжении лечения за рубежом

Михеил Саакашвили

Состояние здоровья политика улучшилось

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не нуждается в продолжении лечения за рубежом. Об этом сообщает "Грузия Online".

Тикарадзе отметила, что состояние здоровья Михеила Саакашвили к этому времени улучшилось.

"Состояние Михеила Саакашвили удовлетворительное. Я не вижу никакой необходимости в том, чтобы пациент продолжал лечение за рубежом", - подчеркнула министр.

При этом она уточнила, что рекомендации врачей часто неодинаковы, а также есть врачи, которые ставят диагноз, не видя пациента, и принимают определенные решения.

"У этого пациента есть несколько врачей, которые управляют им непосредственно у его койки, и для меня гораздо более компетентной будет оценка тех врачей, которые непосредственно вовлечены в этот процесс, а не тех, которые ни разу не видели пациента", - подчеркнула глава министерства.

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Напомним, ранее мы писали, что бывший президент Грузии, ныне гражданин Украины Михеил Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней после его перевода в военный госпиталь из тюремной больницы. 

Накануне стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили перевезли в военный госпиталь в Гори вследствие ухудшения самочувствия. 

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