В Минске, предположительно, для задержания оппозиционера экстренно посадили самолет

Спецслужбы могли остановить самолет для задержания белорусского оппозиционера, находившегося на борту. Ему грозит смертное наказание

Фото из открытых источников

В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Об этом сообщает TUT.BY.

Очевидцы говорят, что в аэропорт приехали пожарные автомобили МЧС и машины скорой помощи.

Пилоты сообщили о возможном минировании. Сейчас на месте работают саперы. Пассажиры лайнера проходят повторный осмотр.

Впоследствии появилось сообщение о том, что информация о том, что взрывчатку в самолете не нашли. Однако из СМИ стало известно, что на борту находился белорусский оппозиционный блогер и журналист, основатель издания Nexta Роман Протасевич, которому на родине грозит смертное наказание по статье "терроризм". Его уже задержали.

Если посмотреть на график движения самолета, то станет видно, что до аэропорта в Вильнюсе ему осталось лететь гораздо меньше, чем до Минска.

Фото из открытых источников

Напомним, накануне белорусский политзаключенный Витольд Ашурок умер в колонии в Шклове.