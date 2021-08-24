В МИД России отказались от участия в саммите "Крымская платформа"

"Крымская платформа", участие в учредительном саммите которой приняли 46 стран и Украина, имеет "циничную антироссийскую направленность"

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на предложение президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к "Крымской платформе". Об этом сообщает российское издание "ТАСС" .

Она заявила, что "Крымская платформа", участие в учредительном саммите которой приняли 46 стран и Украина, имеет "циничную антироссийскую направленность".

"В итоговой декларации саммита содержится призыв к Российской Федерации приобщаться к участию в деятельности "Крымской платформы".

Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии из-за его циничной антироссийской направленности", - подчеркнула Захарова.

Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил Россию присоединиться к "Крымской платформе". По его словам, хоть Россия и не участвовала в саммите, но была очень активной, что создалось впечатление, будто она полноценный участник.

Как сообщалось ранее, в Кремле считают саммит "Крымской платформы" в Киеве антироссийской и крайне недружественной мерой.