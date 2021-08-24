home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

В МИД России отказались от участия в саммите "Крымская платформа"

Мария Захарова. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

"Крымская платформа", участие в учредительном саммите которой приняли 46 стран и Украина, имеет "циничную антироссийскую направленность"

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на предложение президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к "Крымской платформе". Об этом сообщает российское издание "ТАСС".

Она заявила, что "Крымская платформа", участие в учредительном саммите которой приняли 46 стран и Украина, имеет "циничную антироссийскую направленность".

"В итоговой декларации саммита содержится призыв к Российской Федерации приобщаться к участию в деятельности "Крымской платформы". 

Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии из-за его циничной антироссийской направленности", - подчеркнула Захарова.

Новости по теме: Зеленский открыл первый саммит "Крымской платформы" в Киеве

Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил Россию присоединиться к "Крымской платформе".  По его словам, хоть Россия и не участвовала в саммите, но была очень активной, что создалось впечатление, будто она полноценный участник.  

Как сообщалось ранее, в Кремле считают саммит "Крымской платформы" в Киеве антироссийской и крайне недружественной мерой.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В Украине на День независимости объявили штормовое предупреждение: В каких областях Два цвета свободы: Как в Украине появился День флага В День Независимости над Крещатиком пролетит авиация НАТО Премьера документального проекта "Власть и вера" на телеканале "Перший Незалежний"

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект