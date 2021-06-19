В МИД РФ резко высказались относительно планов Украины провести Крымскую платформу

Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев пытается организовать яркое мероприятие, а не вернуть Крым

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации прокомментировали планы Украины по проведению саммита Крымской платформы . Киев пытается организовать яркое мероприятие, а не вернуть Крым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС .

"Ранее киевские деятели хотели Крым вернуть. Сейчас желание скромнее - просто яркое мероприятие нужно. От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы "сколько ни говори халва, во рту слаще не станет". Мазохисты", - сказала она.

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Как известно, первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на повестку дня будущей Крымской платформы будет вынесен лишь один вопрос, который будут касаться выхода России из оккупированного полуострова Крым.