В МИД Польши заявили, что Протасевич записал видео в Минске после пыток

Роман Протасевич Фото из открытых источников

Такие выводы тамошний политик сделал на основе оценки внешнего вида задержанного на записи

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Польши Павел Яблонский прокомментировал обнародованное днем ранее видео белорусского оппозиционера и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, которого задержали в Беларуси. Дипломат заявил, что задержанного избивали в тюрьме. Об этом он сказал в эфире "Польского радио".

"На записи видно, что в отношении него применялось насилие, видны следы побоев. Видно, что в отношении него нарушались права человека", - сказал дипломат.

По словам Яблонского, польское внешнеполитическое ведомство наладило контакт с родственниками молодого человека, которые якобы сказали, что также не осведомлены о состоянии здоровья Павла.

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Напомним, 24 мая Протасевич опубликовал из СИЗО видео, в котором рассказал, что никаких проблем со здоровьем у него нет, добавив, что "отношение со стороны сотрудников к нему максимально корректное и по закону".

До этого мать задержанного заявила, что, по неподтвержденной информации, ее сын находится в одной из больниц Минска.

Как известно, на выходных белорусские спецслужбы задержали бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он находился на борту самолета компании Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс.

В частности, Беларусь заставила международный самолет изменить маршрут и сесть в Минске для того, чтобы арестовать Протасевича. Белорусские спецслужбы по прямому приказу Лукашенко даже подняли в воздух военный истребитель.

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Мировые лидеры выразили свое возмущение и рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Беларуси, а европейские авиакомпании уже начали направлять свои самолеты в обход страны.

Накануне президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращение авиасообщения между Украиной и Беларусью. Сегодня стало известно, что оно будет введено в действие 26 мая.