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В МИД Литвы заявили, что "Белавиа" пытаются исключить из нового пакета санкций ЕС

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис AP

Предполагается, что такое предложение сделала Германия

Белорусскую государственную авиакомпанию "Белавиа" пытаются исключить из нового пакета санкций Евросоюза. Об этом сообщает Delfi.

Пока точно неизвестно, какая страна сделала такое предложение, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис допустил, что это может быть Германия.

"Похоже, есть очень тревожная новость, что из списка санкций пытаются убрать чуть ли не один из важнейших элементов (миграционного кризиса, - ред.)", - цитирует издание Ландсбергиса.

По его словам, речь идет об исключении из нового пакета санкций авиакомпании "Белавиа".

Министр подчеркнул, что именно белорусский авиаперевозчик несет ответственность за доставку мигрантов в Беларуси.

Ландсбергис также добавил, что есть информация о возможности исключения из пакета санкций сирийской авиакомпании. 

Глава МИД добавил, что при согласовании нового пакета санкций страны ЕС имеют право вето и достаточного отрицания одного государства, чтобы такие попытки прекратить.

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Напомним, ранее мы писали, США и Европейский Союз планируют сотрудничать по наложению санкций на авиакомпании третьих стран, которые помогают нелегальным мигрантам добраться до Беларуси. Кроме этого, глава Еврокомиссии добавила, что ЕС и США расширят санкции в отношении Беларуси за организацию миграционного кризиса на европейской границе.

 

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