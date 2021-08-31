В Microsoft назвали дату релиза Windows 11

Windows 11 Фото из открытых источников

Обновить устройства до этой версии хотят к середине 2022 года

Корпорация Microsoft анонсировала дату выхода новой операционной системы Windows 11, это произойдет 5 октября. Об этом говорится в блоге компании.

"Сегодня мы с радостью сообщаем, что Windows 11 станет доступной 5 октября 2021 года. С этого дня станет доступно бесплатное обновление до Windows 11 на ПК с Windows 10, которые имеют соответствующее право, и станут доступны для приобретения новые компьютеры с предварительно загруженной Windows 11", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в Microsoft назвали особенности новой операционной системы, среди которых:

новый дизайн и звуки;

еще более эффективная мультизадачность и оптимизация пространства экрана с помощью Snap Layouts, Snap Groups и Desktops;

чат Microsoft Teams, интегрированный в "Панель задач";

виджеты, новая персонализированная новостная лента на базе искусственного интеллекта, что поможет еще быстрее получать важную информацию;

"Пуск" использует возможности облака и Microsoft 365 для отображения последних файлов независимо от того, на каком устройстве их просматривали.

Также разработчики уверяют, что Windows 11 станет лучшей для геймеров благодаря новым технологиям: Ultimate DirectX12, DirectStorage и Auto HDR. За "невысокую ежемесячную плату" из Xbox Game Pass for PC или Ultimate можно будет получить доступ к более чем сотне высококачественных игр для ПК с Windows 11.

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Как отмечается, Windows 11 будет иметь новый Microsoft Store с переработанным дизайном, который будет облегчать поиск, и откроет новые возможности для разработчиков и креаторов.

Кроме этого, разработчики обещают, что новая ОС станет самой инклюзивной версией Windows с новыми улучшенными специальными возможностями для людей с особыми потребностями.

Еще одной особенностью новой ОС является то, что она оптимизирована для обеспечения скорости, эффективности и расширенные возможности сенсорного и голосового ввода и цифрового пера.

Следует заметить, что коммерческие заказчики уже сегодня могут протестировать Windows 11 в предыдущей версии в Azure Virtual Desktop или после открытия общего доступа и в новой Windows 365.

Корпорация Microsoft планирует, что всем соответствующим устройствам будет предложено бесплатное обновление до Windows 11 к середине 2022 года.

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Напомним, в конце июня 2021 года корпорация Microsoft провела онлайн-презентацию новой операционной системы Windows 11.