В мессенджере Telegram появятся официальные рекламные сообщения

Telegram 12 раз за 2020 год обновился

Реклама появится только в открытых каналах с аудиторией от 1 тысячи человек

В Telegram-каналах в ближайшее время появятся официальные рекламные сообщения. Это будет не персонализированная реклама, поскольку мессенджер не станет использовать персональные данные. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров.

По его словам, реклама появится только в открытых каналах с аудиторией от 1 тысячи человек.

"Реклама затронет только крупные каналы-сервисы, где уже и так есть реклама и поддержка которых приводит к наибольшим затратам со стороны Telegram.

Конфиденциальность пользователей для Telegram первостепенна. Содержание рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, в которых они выводятся, а не от личных данных пользователей", - подчеркнул Дуров.

Он также добавил, что рекламные сообщения могут состоять только из текста до 160 символов. При этом в рекламе нельзя будет использовать внешние ссылки и фотографии.

Напомним, ранее мы писали, что у Telegram появилась возможность настроить автоматическое удаление сообщений создавать временные пригласительные ссылки и устанавливать виджеты чатов на главном экране смартфона.