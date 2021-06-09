В Мексике обрушилась шахта: Все горняки, которые были под землей, погибли
Обвал на шахтах произошел из-за наводнения
В районе Мускис в штате Коауила на севере Мексики произошло обрушение шахты. В результате трагедии погибли семь человек. Об этом сообщил телеканал Televisa.
Согласно сообщению, обрушение породы на шахте произошло еще 4 июня, по предварительным данным, из-за наводнения. В этот момент под землей находились семеро горняков. Никто из них не выжил. Тела четырех шахтеров были доставлены спасателями на поверхность. Еще три тела обнаружены под завалами.
Как отмечается, к поисково-спасательной операции власти привлекли десятки людей. Окончательные данные о причинах обрушения шахты пока не обнародованы.
Напомним, ранее в Донецкой области в очистном забое ПАО Шахтоуправление "Покровское" в результате обвала породы погиб горняк.