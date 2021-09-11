В Мексике на жилые дома упала скала: Погиб человек

Сейчас по меньшей мере десять человек оказались под завалами камней

В столице Мексики - Мехико по меньшей мере десять человек оказались под завалами камней в результате сдвига скалы. Об этом сообщил La Opinion.

Как отмечается, сейчас известно об одном погибшем.

Известно, что на помощь пострадавшим пришли жители района, соседи из окрестных домов.

По словам губернатора штата Мехико Альфредо дель Мазо, спасатели работают над обеспечением устойчивости холма, чтобы предотвратить дальнейшие сдвиги.

Сейчас выясняется точное количество людей, которые оказались под камнями и обломками зданий.

#Tusismos2386

siguenos x face en #Tosismos #México Reporta el derrumbe de Cerro del #Chiquihuite en #Tlalnepantla, al norte de la #CDMX. Primeros informes indican que hay varias personas atrapadas bajo los escombros. Decenas de casas han quedado destruídas. pic.twitter.com/2q9gg6XFLg — TU SISMOS2386 (@sismos2386) September 11, 2021

#MÉXICO

Derrumbe que se vivió en el cerro del chicohuite en el estado de México pic.twitter.com/PMlcyHLD3S — AntañoCR (@AntanoC) September 11, 2021

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Напомним, что ранее в Индии произошел оползень в результате которого под завалами оказались пассажиры транспортных средств. Четыре человека погибли и двадцать были госпитализированы.

Также в столице Египта Каире обрушилось четырехэтажное здание. В результате происшествия погибли четыре человека.

Обрушение дома произошло в районе Шубра-Эль-Хейма. Жильцы дома эвакуировались после того, как на фасаде здания начали появляться трещины.