home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

В Мексике на жилые дома упала скала: Погиб человек

Сейчас по меньшей мере десять человек оказались под завалами камней

В столице Мексики - Мехико по меньшей мере десять человек оказались под завалами камней в результате сдвига скалы. Об этом сообщил La Opinion.

Как отмечается, сейчас известно об одном погибшем.

Известно, что на помощь пострадавшим пришли жители района, соседи из окрестных домов.

По словам губернатора штата Мехико Альфредо дель Мазо, спасатели работают над обеспечением устойчивости холма, чтобы предотвратить дальнейшие сдвиги.

Сейчас выясняется точное количество людей, которые оказались под камнями и обломками зданий.

Новости по теме: В Симферополе обрушилось здание XIX века. Видео

Напомним, что ранее в Индии произошел оползень в результате которого под завалами оказались пассажиры транспортных средств. Четыре человека погибли и двадцать были госпитализированы.

Также в столице Египта Каире обрушилось четырехэтажное здание. В результате происшествия погибли четыре человека.

Обрушение дома произошло в районе Шубра-Эль-Хейма. Жильцы дома эвакуировались после того, как на фасаде здания начали появляться трещины.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Представитель Украины в ЕСПЧ Лищина отправлен в отставку из-за дела Медведчука. Зе-власть в панике Кабмин уволил украинского уполномоченного по делам ЕСПЧ Ивана Лещину Лесик: Считаю, что иски в ЕСПЧ Медведчук и его адвокаты выиграют Чередниченко: Второй иск Медведчука в ЕСПЧ должен усилить аргументы первого

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект