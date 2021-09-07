В Мексике в больнице из-за наводнения вышли из строя системы подачи кислорода: 10 пациентов погибли

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Система отключилась из-за наводнения в городе Тулы

В мексиканском институте социального обеспечения (IMSS) из-за отказа системы подачи кислорода погибли 10 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает газета El Universal.

Как отмечается, шестеро пациентов погибли в отделении для больных COVID-19, четверо – в реанимации. Уровень воды в помещениях, где находится система энергоснабжения больницы, достигал двух метров. Это привело к отключению электричества и выходу из строя кислородной системы.

Власти муниципалитета направили в институт баллоны с кислородом, чтобы избежать дальнейших человеческих жертв.

Издание отмечает, что в зоне подтопления оказались около 2 тыс. домов. Для оказания помощи местным жителям власти привлекли армию и гвардию, а также оборудовали пункты временного размещения.

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Напомним, ранее вследствие пожара в больнице для больных COVID-19 на западе Индии погибли 18 пациентов. Пожар произошел в Welfare Hospital в городе Бхаруч в штате Гуджарат.