В Мексиканском заливе обнаружили новый вид усатых китов

Новый вид китов Райса Фото Xinhua / REX / Shutterstock

Их осталось около одной сотни

В Мексиканском заливе исследователи обнаружили до сих пор неизвестен вид усатых китов, который сразу занесли в вымирающие. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается, найденный вид является представителем рисовых китов Райса, названных в честь американского биолога Дейла Райса. Они живут в Мексиканском заливе и добывают пищу преимущественно на глубине.

При этом добавляется, что этих китов признали исчезающими, поскольку, предположительно, в мире их лишь до 100 особей. В апреле 2019 года они были включены в Закон об исчезающих видах как популяция китов Брайда, которых до сих пор путали.

Среди признаков рисовых китов Райса-довольно большие размеры тела. В частности, они могут достигать 13 метров и весить 30 тонн. Кроме этого, они имеют боковые гребни в области верхней челюсти. Эти представители морского мира считаются долгожителями и живут около 60 лет.

Также их особенностью является привычка спать под поверхностью моря. Впрочем, по мнению ученых, именно это и может представлять опасность. Поскольку корабли с легкостью могут сбивать китов.

Кроме этого, такие представители морского мира постоянно страдают от выбросов нефти в воду, забастовок кораблей, океанического шума и запутывания в рыболовных снастях.

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Ранее сообщалось, что в Африке исследователи обнаружили новый вид вымершей морской рептилии. Он имеет чрезвычайно острые зубы, напоминающие пилку.