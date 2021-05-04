В Мехико обрушился метромост с поездом: Есть погибшие

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В результате происшествия погибли 13 человек, 80 получили ранения

В столице Мексики упал метромост с поездом. В результате происшествия погибли 13 человек и около 80 получили ранения и травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает издание Universal.

Как отмечается, инцидент произошел на юго-востоке Мехико, в районе станций Оливос и Тесонко.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард выразил соболезнования в связи с крушением метромоста в Мехико, считает необходимым выяснить причины и найти ответственных.

Метро Мехико - один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке.

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