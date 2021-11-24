В Марокко найдены самые старые ювелирные украшения в мире. Фото

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Ожерелье служит потенциальным ключом для антропологов, изучающих эволюцию человеческого познания и общения

В пустыне на западе Марокко в одной из пещер археологи обнаружили самые старые ювелирные изделия в мире - набор бус из ракушек, которым около 150 тысяч лет. Об этом сообщает Africa News.

Отмечается, что бусы сделаны из ракушек морских улиток длиной в полдюйма (1,27 см). 33 ракушки были обнаружены во время раскопок недалеко от курорта Эс-Сувейра в Бізмуні.

В ракушках сделаны отверстия, и они покрыты чернилами. По данным ученых, это означает, что люди нанесли на них красное вещество, богатое оксидом железа.

Предполагается, что некоторые из обнаруженных бус использовались в качестве средства общения в древние времена.

Бусы служат потенциальными ключами для антропологов, изучающих эволюцию человеческого познания и общения. Когда возникла речь, исследователи давно интересовались. Но никаких материальных записей о языке не существовало до тех пор, пока всего несколько тысяч лет назад люди не начали записывать слова.

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Напомним, ранее в Египте археологи обнаружили один из храмов Солнца, который датируется серединой XXV века до нашей эры. Историки предполагают, что всего было построено шесть храмов Солнца, но только два из них были обнаружены ранее.