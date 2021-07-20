В Мали в мечети совершили нападение на временного президента: Его хотели зарезать

Ассими Гоита Фото из открытых источников

Ассими Гоита смог покинуть мечеть без ранений

В столице Мали Бамако в одной из мечетей во время молитвы напали на временного президента, полковника Ассими Гоиту. Об этом сообщают Al Jazeera и AFP.

Как отмечается, главу страны атаковали двое мужчин, когда тот молился по случаю исламского праздника Курбан-байрам. У одного из нападавших был нож, но он промахнулся и ударил другого человека. Как повел себя второй нападавший неизвестно, но Гоиту вывели из мечети без ранений.

Нападавшие уже задержаны.

К слову, покушение произошло через месяц после присяги Ассими Гоиты, которая вызвала негативную дипломатическую реакцию из-за того, что полковник был одним из организаторов военного переворота.

Напомним, 18 августа 2020 года, в военном гарнизоне Soundiata-Keïta, что в городе Кати – 15 км от столицы Мали Бамако, – начался мятеж. На военной базе была слышна стрельба. Старших офицеров взяли под стражу. Солдаты получили оружие из арсеналов. В направлении столицы из Кати отправились колонны бронетехники и танков, а также грузовики с вооруженными солдатами.

Тогда произошел ряд арестов известных малийских политических деятелей. Речь идет о председателе парламента Муссе Тимбине, премьер-министре Бубу Сиссе, министре обороны Ибрагиме Дахире Дембеле, главе МИД Тебле Драме, а также сыне президента Ибрагима Бубакара Кейты – Кариме.

Позже президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта заявил, что уходит в отставку и распускает парламент, через несколько часов после того, как взбунтовавшиеся солдаты задержали его и других высших должностных лиц.