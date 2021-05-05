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В Мали 25-летняя женщина родила сразу девятерых детей

Минздрав Мали

Сперва УЗИ указала на семь малышей

В Мали 25-летняя женщина стала мамой сразу девятерых детей. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны. 

Как отмечается, 4 мая женщина родила сразу 5 девочек и 4 мальчиков. Операцию проводили в марокканской клинике, куда будущую маму перевели по указу президента страны Ба Ндао. 

При этом добавляется, что сначала врачи прогнозировали женщине рождение 7 детей, однако их предсказания оказались ложными. 

Стало известно, что сейчас мать и ее дети чувствуют себя нормально и уже через несколько недель покинут больницу.

Следовательно, министр здравоохранения Мали Фанта Сиби поблагодарила врачей, потому что благодаря их усилиям женщина смогла нормально родить так много детей.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада одобрила законопроект, предусматривающий обеспечение равных возможностей матери и отца на уход за ребенком.

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