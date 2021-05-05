В Мали 25-летняя женщина родила сразу девятерых детей
Сперва УЗИ указала на семь малышей
В Мали 25-летняя женщина стала мамой сразу девятерых детей. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.
Как отмечается, 4 мая женщина родила сразу 5 девочек и 4 мальчиков. Операцию проводили в марокканской клинике, куда будущую маму перевели по указу президента страны Ба Ндао.
При этом добавляется, что сначала врачи прогнозировали женщине рождение 7 детей, однако их предсказания оказались ложными.
Стало известно, что сейчас мать и ее дети чувствуют себя нормально и уже через несколько недель покинут больницу.
Следовательно, министр здравоохранения Мали Фанта Сиби поблагодарила врачей, потому что благодаря их усилиям женщина смогла нормально родить так много детей.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада одобрила законопроект, предусматривающий обеспечение равных возможностей матери и отца на уход за ребенком.