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В Макрона на выставке бросили яйцом. Видео

Президент Франции Эмманюэль Макрон

 Фото из открытых источников

Правонарушитель кричал "Да здравствует революция"

В президента Франции Эммануэля Макрона на выставке в Лионе бросили яйцо. Нападавшего задержали, а французский лидер заявил, что хочет с ним лично встретиться. Об этом сообщает Twitter местного издания LyonMag.

Отмечается, что инцидент произошел в ходе его поездки в Лион. На выставке неизвестный бросил яйцо в Макрона, после чего нападавшего задержали силы безопасности.

Правонарушитель кричал"Да здравствует революция".

Издание уточняет, что президент не пострадал, а яйцо отлетело от плеча, даже не разбившись.

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Напомним, ранее президента Франции Эмманюэля Макрона во время визита на юг страны ударили по лицу. Он подошел к группе граждан и один из присутствующих осмелился ударить его. При этом мужчина восклицал: "Долой Макрономию!". Инцидент попал на видео.

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