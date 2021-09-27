В Макрона на выставке бросили яйцом. Видео

Правонарушитель кричал "Да здравствует революция"

В президента Франции Эммануэля Макрона на выставке в Лионе бросили яйцо. Нападавшего задержали, а французский лидер заявил, что хочет с ним лично встретиться. Об этом сообщает Twitter местного издания LyonMag.

Отмечается, что инцидент произошел в ходе его поездки в Лион. На выставке неизвестный бросил яйцо в Макрона, после чего нападавшего задержали силы безопасности.

Правонарушитель кричал"Да здравствует революция".

Издание уточняет, что президент не пострадал, а яйцо отлетело от плеча, даже не разбившись.