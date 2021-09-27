В Макрона на выставке бросили яйцом. Видео
Правонарушитель кричал "Да здравствует революция"
В президента Франции Эммануэля Макрона на выставке в Лионе бросили яйцо. Нападавшего задержали, а французский лидер заявил, что хочет с ним лично встретиться. Об этом сообщает Twitter местного издания LyonMag.
Отмечается, что инцидент произошел в ходе его поездки в Лион. На выставке неизвестный бросил яйцо в Макрона, после чего нападавшего задержали силы безопасности.
Правонарушитель кричал"Да здравствует революция".
Издание уточняет, что президент не пострадал, а яйцо отлетело от плеча, даже не разбившись.
Au #sirha2021, @EmmanuelMacron victime d'un jet d'oeuf. Le projectile a rebondi sur l'épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d'ordre - IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn— Lyon Mag (@lyonmag) September 27, 2021
Напомним, ранее президента Франции Эмманюэля Макрона во время визита на юг страны ударили по лицу. Он подошел к группе граждан и один из присутствующих осмелился ударить его. При этом мужчина восклицал: "Долой Макрономию!". Инцидент попал на видео.