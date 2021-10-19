В Мадриде группа людей захватила музей и угрожает суицидом

Фото из открытых источников

Захватчики музея являются пострадавшими в результате так называемого синдрома токсического масла, вспышки заболевания в Испании в 1981 году

В Мадриде шесть человек в музее Прадо заняли один из залов и угрожают покончить с собой, если правительство не выполнит их требований. Об этом сообщает телеканал "La Sexta".

Как отмечается, захватчики музея являются пострадавшими в результате так называемого синдрома токсического масла, вспышки заболевания в Испании в 1981 году из-за массового отравления рапсовым маслом.

Акция проводится в 40-летие массового отравления со смертельным исходом. По словам потерпевших, в результате этого погибло почти 4 тысячи человек и пострадали более 20 тысяч людей, которые и сегодня продолжают страдать.

Сообщается, что пострадавшие требуют возмещения ущерба, специализированной медицинской помощи и проведения дополнительных расследований.

Одно из требований заключается в том, чтобы глава правительства Санчес согласился на встречу с Ассоциацией, представители которой устроили акцию.

Новости по теме: В Афганистане талибы захватили последнюю провинцию Панджшер

Напомним, ранее в Грузии вооруженный мужчина ворвался в отделение "Банка Грузии" в городе Кварели, на востоке страны, и захватил в заложники несколько человек.