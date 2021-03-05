В Лувр спустя 40 лет после похищения вернули доспехи XVI века

До сих пор обстоятельства исчезновения доспехов остаются тайной

Во французский Лувр вернули итальянские доспехи эпохи Возрождения, которые при неизвестных обстоятельствах похитили из музея 40 лет назад. Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, речь идет о парадном шлеме и нагрудной части доспехов, которые были изготовлены между 1560 и 1580 годами в Милане.

Парижскому музею артефакты подарила в 1922 году семья Ротшильдов, а 31 мая 1983 года их похитили при неустановленных обстоятельствах.

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Как отмечается, подозрение о ценности этих доспехов возникло в январе, когда аукционист нанял французского эксперта по вопросам старинных предметов для оценки предметов, унаследованных одной семьей из региона Бордо.

Именно специалист обратился в местную полицию, которая уже обнаружила предметы в базе данных пропавших без вести артефактов Франции.

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Напомним, недавно в городе Помпеи археологи раскопали прекрасно сохранившуюся античную колесницу, которую вероятнее всего использовали во время свадебных церемоний для перевозки невесты.