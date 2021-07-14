В Лос-Анджелесе обнародовали список номинантов на телевизионную премию "Эмми-2021"

В Лос-Анджелесе объявили номинантов Эмми

Церемония награждения состоится вечером 19 сентября (в 03:00 по киевскому времени 20 сентября)

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на 73-ю телевизионную премию "Эмми", они представлены в 24 категориях. Об этом информирует официальный сайт мероприятия.

Согласно документу, на награду в номинации "Лучший драматический сериал" будут соревноваться: "Пацаны", "Корона", "Мандалорец", "Поза", "Рассказ служанки", "Бриджертоны", "Страна Лавкрафта" и "Это мы".

На награду в номинации "Лучший минисериал" претендуют "Ход королевы", "Вандавижен", "Я могу уничтожить тебя", "Мейр из Исттауна" и "Подземная железная дорога".

В номинации "Лучший комедийный сериал" будут соревноваться " Эмили в Париже", "Метод Комински", "Кобра Кай", "Бортпроводница", "Тед Лассо", "Черная комедия", "Pen 15" и "Хитрости".

Лучшей актрисой в драматическом сериале может стать Оливия Колман и Эмма Коррин (обе — "Корона"), Узо Абудом ("Пациенты"), Элизабет Мосс ("Рассказ служанки"), Эмджей Родригез ("Поза"), Джерні Смоллетт ("Страна Лавкрафта").

В аналогичной мужской номинации представлены Джош О'Коннор ("Корона"), Билли Портер ("Поза"), Стерлинг Браун ("Это мы"), Реге-Жан Пейдж ("Бриджертоны") и Мэттью Риз ("Перри Мейсон").

Лучшей актрисой в комедийном сериале может стать Ейді Брайант ("Выскочка"), Кейли Куоко ("Бортпроводница"), Эллисон Дженни ("Мамочка"), Трейси Эллис Росс ("Черная комедия") или Джин Смарт ("Хитрости").

Лучшим комедийным актером может стать Энтони Андерсон ("Черная комедия"), Майкл Дуглас ("Метод Комински"), Уильям Х. Мейси ("Бесстыжие"), Джейсон Судейкис ("Тед Лассо") или Кенан Томпсон ("Шоу Кенана").

Отмечается, что церемония награждения состоится вечером 19 сентября (в 03:00 по киевскому времени 20 сентября).

Новости по теме: Фильм о мальчике с Донбасса номинировали на американскую премию "Эмми"

Напомним, ранее престижная телевизионная премия "Эмми" решила внести ряд изменений в правила на 2021 год. Отныне появится новая номинация для каскадеров - "Лучшее исполнение трюка".