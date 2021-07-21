В Лондоне на Темзе начали ежегодную перепись лебедей королевы Елизаветы II

Перепись лебедей на Темзе Фото из открытых источников

Ежегодной традиции уже более 800 лет. На этот процесс приходит смотреть много людей

В Великобритании начали ежегодную перепись птиц на реке Темза. Соответствующая перепись позволяет узнать, сколько лебедей принадлежит королеве Елизавете II. Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, лебедей считают празднично одетые орнитологи на украшенных королевской символикой лодках. Перепись проходит торжественно, на этот процесс приходит смотреть много людей.

В течение пяти дней специалисты будут искать вдоль берега взрослых лебедей и их птенцов, взвешивать и заносить в реестр.

К слову, ежегодной традиции уже более 800 лет. В Средневековье мясо лебедей в Британии считалось ценным деликатесом, поэтому птицами владели лишь монархи. Позже это право частично разделилось между несколькими гильдиями торговцев, но традиция подсчета осталась.

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Напомним, в марте на озере Сиваш в Херсонской области нашли мертвыми 90 лебедей. Биологический материал погибших птичек направили в государственную лабораторию для проведения исследований на птичий грипп. Лабораторные исследования выявили наличие вируса гриппа птицы типа А1 субтипа Н5.