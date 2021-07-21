live
Новости » Мир Читати новину українською

В Лондоне на Темзе начали ежегодную перепись лебедей королевы Елизаветы II

Перепись лебедей на Темзе Фото из открытых источников

Ежегодной традиции уже более 800 лет. На этот процесс приходит смотреть много людей

В Великобритании начали ежегодную перепись птиц на реке Темза. Соответствующая перепись позволяет узнать, сколько лебедей принадлежит королеве Елизавете II. Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, лебедей считают празднично одетые орнитологи на украшенных королевской символикой лодках. Перепись проходит торжественно, на этот процесс приходит смотреть много людей.

В течение пяти дней специалисты будут искать вдоль берега взрослых лебедей и их птенцов, взвешивать и заносить в реестр.

К слову, ежегодной традиции уже более 800 лет. В Средневековье мясо лебедей в Британии считалось ценным деликатесом, поэтому птицами владели лишь монархи. Позже это право частично разделилось между несколькими гильдиями торговцев, но традиция подсчета осталась.

Новости по теме: В СМИ появились фото секретного бункера королевы Елизаветы II

Напомним, в марте на озере Сиваш в Херсонской области нашли мертвыми 90 лебедей. Биологический материал погибших птичек направили в государственную лабораторию для проведения исследований на птичий грипп. Лабораторные исследования выявили наличие вируса гриппа птицы типа А1 субтипа Н5.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Медведчук – единственный лидер, за которого не стыдно. Он достоин того, чтобы возглавить нашу страну Виктор Медведчук: В стране кризис, крах экономики, социальной и гуманитарной сферы, и это настоящая проблема Виктор Медведчук: Команда Зеленского упала ниже плинтуса в попытках уничтожить судебную ветвь власти Суд над Медведчуком показывает, что Великобритания "перехватывает" Украину из рук США

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект