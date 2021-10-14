В Ливане во время митинга началась стрельба: Сообщается о погибших

Взрыв в порту Бейрута 4 августа 2020 года Reuters

Известно о по меньшей мере 6 погибших людях и около 30 раненых

В столицы Ливана Бейруте открыли огонь, чтобы разогнать протест против судьи по делу масштабного взрыва селитры в местном порту. Сообщается о как минимум шестерых убитых, передает Al Jazeera.

Согласно сообщению, сегодня, 14 октября, сотни людей вышли на улицы города, чтобы выступить против судьи Тарека Битара, рассматривающего дело взрыве в порту. По мнению митингующих, судья предвзят, поэтому его следует отстранить от рассмотрения дела.

Как отмечается, во время акции началась стрельба, нападавшие использовали гранатометы и автоматы, а также работали снайперы.

В результате стрельбы кроме жертв, около 30 человек были ранены.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, украинцев среди пострадавших, по предварительным данным, нет.

"Следим за ситуацией в Бейруте. Граждан Украины среди пострадавших пока нет. Украинское посольство открыло круглосуточную "горячую линию" для оказания помощи украинцам", - написал спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко в своем Twitter.

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Напомним, 4 августа 2020 года в порту Бейрута в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва. В результате этого погибли сотни человек, еще 4 тысячи пострадали.

По данным Высшего Совета обороны Ливана, взрыв в порту Бейрута произошел и-за 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры) с судна российского бизнесмена. Владельцем корабля оказался российский предприниматель Игорь Гречушкин из Хабаровска.

В октябре прошлого года главный следователь по делу взрыва в порту Бейрута выдал ордера на заочный арест капитана и владельца судна, перевозившего тысячи тонн нитрата аммония. Тогда Ливан передал материалы дела в Интерпол, требуя выдать международный ордер на арест владельца судна Rhosus Игоря Гречушкина и капитана корабля Бориса Прокошева.