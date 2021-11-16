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В Литве задержали трех украинцев, которые переправляли мигрантов из Ирака в Польшу

Граница Литвы Фото из открытых источников

Нарушителям грозит штраф, арест или лишение свободы сроком до шести лет

В Литве пограничники задержали троих украинцев по подозрению в совершении незаконной переправки мигрантов из Ирака в Польшу. Об этом сообщает Delfi.

Согласно сообщению, граждан Украины задержали вблизи села Жегайчяй Калварийского самоуправления, когда они переправляли троих иракцев – семейную пару с ребенком. За соответствующие действия нарушителям грозит штраф, арест или лишение свободы сроком до шести лет.

К слову, в этом году пограничники начали 55 досудебных расследований о незаконной переправке людей через госграницу, задержан 81 человек.

Как известно, на прошлой неделе на границе Беларуси с Польшей собралось несколько тысяч мигрантов. Они периодически пытаются прорваться через заграждения, чтобы попасть в Евросоюз.

Власти Литвы, которая тоже граничит с Беларусью, опасаются аналогичного сценария, поэтому в приграничных районах было введено чрезвычайное положение.

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Напомним, ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что не исключает возможности того, что миграционный кризис на границе Беларуси с Евросоюзом может быть прикрытием для активных действий России против Украины.

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