В Литве задержали трех украинцев, которые переправляли мигрантов из Ирака в Польшу

Нарушителям грозит штраф, арест или лишение свободы сроком до шести лет

Согласно сообщению, граждан Украины задержали вблизи села Жегайчяй Калварийского самоуправления, когда они переправляли троих иракцев – семейную пару с ребенком. За соответствующие действия нарушителям грозит штраф, арест или лишение свободы сроком до шести лет.

К слову, в этом году пограничники начали 55 досудебных расследований о незаконной переправке людей через госграницу, задержан 81 человек.

Как известно, на прошлой неделе на границе Беларуси с Польшей собралось несколько тысяч мигрантов. Они периодически пытаются прорваться через заграждения, чтобы попасть в Евросоюз.

Власти Литвы, которая тоже граничит с Беларусью, опасаются аналогичного сценария, поэтому в приграничных районах было введено чрезвычайное положение.

Напомним, ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что не исключает возможности того, что миграционный кризис на границе Беларуси с Евросоюзом может быть прикрытием для активных действий России против Украины.