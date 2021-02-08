В Литве Ferrari LaFerrari слепили из снега в натуральную величину

LeFerrari из снега Фото из открытых источников

Вся работа заняла у хозяина дома около двух дней

Автолюбители из Литвы решили использовать накопившийся снег и построить Ferrari LaFerrari в натуральную величину у себя во дворе, передает PNZdrive.



Вся работа заняла у хозяина дома около двух дней. Снежный автомобиль в натуральную величину воспроизводит внешний вид оригинального итальянского гибридного гиперкара стоимостью в несколько миллионов долларов. У снежной модели даже есть логотипы Ferrari, а также красная и черная внешняя отделка, достигнутая за счет нанесения "экологически чистой краски".



"Теперь никто не может отрицать, что у нас во дворе стоит Ferrari", - отметил автор работ.

Отметим, что LaFerrari выпускали с 2013 по 2018 год. Всего на свет появились 710 экземпляров, включая 500 купе и 210 родстеров (Aperta). Он конкурировал с McLaren P1 и Porsche 918 Spyder и использовал 6,3-литровый безнаддувный двигатель V12, который работал в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и электродвигателем.

Общая производимая мощность составляла 950 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента, что позволяло машине с голубой кровью разгоняться до 100 км/ч всего за 2,9 секунды. Разгон от 0 до 200 км/ч и занимал менее 7 секунд. При наличии достаточного места LaFerrari может разогнаться до максимальной скорости в 350 км/ч.

Напомним, сегодня сообщалось, что пассажиры одной из запорожских маршруток ехали с работы буквально под снегопадом.