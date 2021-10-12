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В Литве думают о четырехдневной рабочей неделе для госслужащих-молодых родителей

Литва

Если такой шаг оправдает себя, то такая модель могла бы расширяться

Спикер парламента Литвы предложила установить для работников государственного и муниципального сектора, которые заблаговременно возвращаются из отпуска по уходу за ребенком, 4-дневную рабочую неделю. Об этом сообщает Delfi.

"Это предложение, если его одобрят, а я надеюсь, его одобрят, будет в каком-то смысле пробным проектом в Литве. Если она оправдает себя, то такая модель могла бы расширяться", - отметила спикер Виктория Чмилите-Нильсен.

По ее словам, сейчас предлагать такую же идею для частного сектора нецелесообразно, потому что это может быть для него неким бременем.

По мнению главы литовского парламента, этот вариант помог бы людям совмещать уход за детьми до трех лет с работой в госсекторе.

Чмилите-Нильсен намерен представить соответствующий проект поправок в Трудовой кодекс.

Этим людям будут выплачивать их среднюю зарплату. Такой график работы будет действовать, пока ребенку не исполнится 3 года. Этот порядок будет касаться только государственных и муниципальных предприятий.

В Литве на данный момент действует 40-часовая рабочая неделя. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что сокращенная рабочая неделя позволит работникам госсектора совмещать семью с карьерой.

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Ранее сообщалось, что все крупнейшие политические партии Бельгии согласились проголосовать за введение четырехдневной рабочей недели по всей стране.

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