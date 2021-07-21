В ледниках Тибета нашли более 30 вирусов до сих пор неизвестных науке

В Тибете нашли десятки неизвестных вирусов в возрасте до 15 тысяч лет Microbiome

Ученые побывали там еще несколько лет назад, но результаты исследования опубликовали лишь на днях

Ученые проанализировали образцы льда с Тибетского плато и нашли там геномные последовательности более чем 30 вирусов. При этом большинство из них неизвестны науке. Об этом сообщает Microbiome.

Отмечается, что исследователи из Центра полярных и климатических исследований Берда, Центра наук о микробиом и с кафедры микробиологии Государственного университета Огайо (США) проанализировали вершину (6710 метров над уровнем моря) и плато (6200 метров над уровнем моря) ледяной шапки Гулия на северо-западе Тибетского нагорья.

Подчеркивается, что они побывали там еще несколько лет назад, но результаты исследования опубликовали лишь на днях.

Для того, чтобы достать образцы, ученые пробурили 2 ледяные керны на вершине и плато ледяной шапки. А уже в лаборатории исследователи применили новый "сверхчистый" метод для анализа микробных и вирусных сообществ.

Выяснилось, что образцы с тибетского плато насчитывают вплоть до 15 тысяч лет. Во льду обнаружили геномные последовательности 33 вирусов: 4 из них известны науке, а 28 оказались уникальными. При этом концентрации вирусов были значительно ниже, чем в океанах или почве.

По словам ученых, ледники на северо-западе Тибетского нагорья образовывались постепенно, и вместе с пылью и газами в их недрах "откладывались" вирусы. Эти "ледяные ловушки" удерживали все, что было в атмосфере во время замерзания каждого слоя.

Отмечается, что слои сформировали что-то вроде временной шкалы, благодаря которой можно больше узнать об изменениях климата, микробы, вирусы и газы в разный исторический период.

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Напомним, ранее китайские ученые заявили, что обнаружили ряд новых коронавирусов у летучих мышей. По их словам, один из них генетически близок к SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.